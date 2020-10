Wie nützlich Roboter in Seniorenheimen sein können

Interaktive Biografie

Bei der Interaktion mit dem Roboter erhalten die Heimbewohner Unterstützung von den Betreuungspersonen. Durch Spiele soll auch das gegenseitige Kennenlernen gefördert werden. James kann etwa die Biografie-App Keosity ausführen. Diese ist aus einem vergangenen Forschungsprojekt der FH Campus Wien als kommerzieller Ableger hervorgegangen und ermöglicht, Erinnerungen an einer interaktiven Zeitleiste festzuhalten. Diese können optional mit Fotos, Videos oder Musik angereichert werden.

Durch Fragen werden Menschen dabei animiert, ihre Erinnerungen aufzufrischen. "Eine Frage wäre etwa: Was hast du gemacht, als die Berliner Mauer gefallen ist", sagt Werner: "An solche Ereignisse erinnern sich die meisten Menschen."

Was es zum Essen gibt

Damit er sich in einem Seniorenheim zurechtzufindet, muss man James mit Fernbedienung zunächst durch alle Räume führen. Hat man die Räume definiert, können James genaue Arbeitsanweisungen gegeben werden. "Man programmiert ihn etwa darauf, dass er um 9:00 in Raum A sein soll, um 10:00 in Raum B und um 11:30 soll er durch die Gänge fahren und eine Durchsage machen, dass das Mittagessen serviert wird." Eine Frage, die James den Heimbewohnern stets beantworten kann, ist die nach dem Speiseplan. Werner: "Was es denn zu essen gibt beschäftigt die Bewohner, sie fragen oft danach."

Seit Beginn des Projekts 2018 hat es bereits einige mehrwöchige Versuche mit James gegeben, u.a. um zu erheben, wie der Roboter genutzt werden kann und welche Funktionen er erfüllen sollte. Höhepunkt von ReMIND ist eine kontrollierte Studie, die ein Jahr lang parallel in 3 Ländern stattfinden soll. In jeweils einem Seniorenheim in Belgien, Rumänien und Österreich soll beobachtet werden, was der Robotereinsatz über einen längeren Zeitraum bei den Bewohnern und Angestellten bewirkt.