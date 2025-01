Das macht Apple Intelligence mit dem iPhone-Akku

Während viele iPhone-Besitzer hierzulande schon ungeduldig auf den Europa-Start von Apple Intelligence im April warten, könnten neue Berichte im Netz diese Vorfreude nun etwas trüben. Die neuen KI-Funktionen dürften sich demnach nämlich negativ auf die Akkulaufzeit der Geräte auswirken.

So schilderte etwa Adrian Kingsley-Hughes von ZDNet, dass Apple Intelligence seinen iPhone-Akku „getötet“ habe. Zunächst wusste er gar nicht, was den Akku seines Handys in den vergangenen Monaten so stark strapaziert hatte. Doch mit einer Nachforschung bemerkte er, dass es an Apple Intelligence liegen dürfte. Und das, obwohl er die KI-Funktionen nicht einmal aktiv verwendet hatte, sondern diese nur im Hintergrund liefen.

Beschwerden auf Reddit

Auch auf Reddit kursieren derzeit Postings, laut denen Apple Intelligence ein ziemlicher Akkufresser sein soll. Sie berichten auch von Vergleichstests mit ein- und ausgeschalteter Funktion, die ergaben, dass der Akku-Verlust an den aktivierten KI-Funktionen liegen dürfte.

Das iPhone des Redditors Royal-Mail4976 zeigte am Abend normalerweise noch immer einen Akkustand zwischen 30 und 40 Prozent. Als er an einem Tag allerdings die KI-Funktion aktivierte, sah es deutlich schlechter aus und sein Smartphone hatte nur noch zwischen 10 und 20 Prozent Akku.