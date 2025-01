NGAD: Kampfjet der Zukunft kostet weitere 20 Milliarden Dollar

Genau das ist auch eine der größten Hürden für das Programm. Und nun steht wieder einmal die gesamte Zukunft von NGAD aufgrund der enormen Kosten infrage. Der zivile Air-Force-Chef Frank Kendall (United States Secretary of the Air Force), hat erklärt, dass zur Fertigstellung des Konzepts mindestens 20 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung notwendig wären. Davon berichtet The War Zone .

Das deckt sich mit schon bekannten Zahlen. Zuvor erklärte die Air Force, in den Jahren 2025 bis 2029 insgesamt 19,6 Milliarden in die Entwicklung von NGAD zu stecken. Seit 2013 wurden vom US-Kongress insgesamt rund 4,2 Milliarden Dollar für NGAD freigegeben .

Teure Jets

Thema sind nicht nur die Kosten der Entwicklung, sondern auch die der künftigen NGAD-Jets. Laut Kendall sei die Investition in das Design nur der erste Schritt. "Dann müssten wir Flugzeuge kaufen, die ein Vielfaches der F-35 kosten und die wir uns darum nur in kleinen Stückzahlen leisten können", so der zivile Air-Force-Chef.

Wie viel ein künftiger NGAD-Jet schlussendlich wirklich kosten wird, ist noch unklar. Frühere Schätzungen gingen von 240 bis 300 Millionen Dollar pro Flugzeug aus - ungefähr das 3-fache einer F-35.

„Die Air Force hat Anforderungen für ein Flugzeug formuliert, das im Wesentlichen die F-22 ersetzen soll. Und daran haben wir in den vergangenen Jahren gearbeitet“, erklärt Kendall. Jetzt sei man an dem Punkt, an dem man sich entscheiden müsse, ob man dieses Konzept weiterverfolgt und in Produktion geht - oder eben nicht. “Und das ist wirklich der wichtigste Meilenstein für fast jedes Programm”, so Kendall.