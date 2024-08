US Air Force zeigt erstmals günstigen Stealth-Fighter

So scheint sich die US Air Force einen leichten Kampfjet vorzustellen.

21.08.2024

Das Konzept zeigt, wie sich die Air Force ein leichtes Tarnkappenkampfflugzeug der 6. Generation vorstellt. Dies könnte Auswirkungen auf NGAD haben.

Die US Air Force sucht seit Längerem nach einem Kampfjet, der die alternde Lockheed Martin F-22 ablösen kann. 2014 wurde daher das Next Generation Air Dominance (NGAD) Programm ins Leben gerufen. Dieses kam in den vergangenen Monaten wegen überbordender Kosten ins Stocken und droht sogar zu scheitern. ➤ Mehr lesen: Stealth-Fighter ist viel zu teuer: Air Force setzt Rotstift bei NGAD an Vor Kurzem setzte die Air Force ein Zeichen, das man sowohl als weitergedachte Fortsetzung des NGAD-Programms sehen könnte als auch als Hinweis, dass der teure Stealth-Fighter der 6. Generation gestrichen wird. Neues Konzept präsentiert Ende Juli präsentierte der Chief of Staff der Air Force, General David Allvin, bei einer Konferenz in London nämlich ein Konzept eines leichten Tarnkappen-Kampfflugzeugs. Das Bild wurde nur für etwa eine halbe Minute während seiner Präsentation gezeigt (ab Minute 8:49).

Bei dem Konzept dürfte es sich noch nicht um ein konkretes Flugzeugmodell handeln. Es gibt allerdings einige Hinweise darauf, wie sich die US Air Force einen leichten Kampfjet mit Stealth-Eigenschaften vorstellt. Das Flugzeug ähnelt einer verkleinerten F-35, worauf die Größe der Kabinenhaube schließen lässt. Außerdem verfügt es über nur einen Jet-Antrieb, was insofern interessant ist, da NGAD-Jets bislang meist mit Doppelantrieb dargestellt wurden. Auch die F-22 hat 2 Triebwerke - die später erschienene günstigere F-35 nur eines.

Auffällig ist auch der markante "Kimmknick" um den Rumpf herum des Konzept-Fliegers, der dem Jet Auftrieb verleiht. Dieser stellt dennoch keinen rechten Winkel dar, da dieser Radarstrahlung zurück zum Sender reflektieren würde und somit die Stealth-Eigenschaften beeinträchtigen würde. Nicht mehr für die Ewigkeit gebaut Auch das Leitwerk und die Tragflächen ähneln jenen einer F-35. Allerdings gibt es am Heck kein horizontales Leitwerk. Dadurch erinnert das Konzept wieder an NGAD, das in vielen Konzeptdarstellungen komplett ohne Heckleitwerk zu sehen ist.

NGAD-Konzept von NORTHROP GRUMMAN. © NORTHROP GRUMMAN

Auf einer Tragfläche des leichten Fighters ist "built to adapt" zu lesen, also "gebaut, um sich anzupassen". Das Motto steht im Kontrast zu einem anderen Slogan, der in den USA oft genutzt wird: "built to last", frei übersetzt "gebaut für die Ewigkeit".

So scheint sich die US Air Force einen leichten Kampfjet vorzustellen. © Screenshot

In seinem Vortrag erklärt Allvin seine Vision für die Zukunft solcher Plattformen. Anders als in der Vergangenheit sollen nicht Systeme (Radarsysteme, Waffensysteme etc.) an die Plattform (Kampfjet, Bomber, Kampfhubschrauber etc.) angepasst werden, sondern die Plattform dient nur als Hülle für die vereinheitlichten Systeme. Somit sei eine schnelle Aufrüstung möglich, die Reparatur oder der Tausch von Komponenten sei einfacher und die Wartung billiger.

Ein System für mehrere Plattformen: Mit dieser Grafik hat General David Allvin das Konzept in seinem Vortrag bebildert © Screenshot

Deutlich teurer als die F-35 "Billiger" ist das Schlagwort, das beim US-Militär auf offene Ohren stoßen dürfte. NGAD ist mit 240 bis 300 Millionen US-Dollar nämlich eine sehr teure Plattform und kostet ungefähr das 3-fache einer F-35.

"Am liebsten wäre es mir, wenn der Preis unter der F-35 liegt. Oder, dass der Preis zumindest in der Nähe der F-35 liegt", wurde Frank Kendall, ziviler Leiter der Air Force, im vergangenen Monat von Defense News zitiert.

Was ist NGAD? Toggle Infobox NGAD ist ein bemannter, einsitziger Stealth-Fighter der 6. Generation. Details zum Programm sind immer noch geheim. Inoffiziell bewerben sich die Rüstungskonzerne Boeing Defense und Lockheed Martin um den Auftrag. Offiziell ist bekannt, dass Northrop Grumman 2023 freiwillig die Bewerbung zurückgezogen hat. Details zu NGAD sind noch vage. Bekannt ist, dass der Flieger ein adaptives Triebwerk haben soll, das Verbrauch und Flugverhalten automatisch optimiert. Außerdem soll NGAD eng mit KI-gesteuerten Wingman-Drohnen zusammenarbeiten können. 6. Generation Würde die Air Force ihren Zeitplan einhalten, wäre NGAD weltweit das erste Kampfflugzeug der 6. Generation im Dienst. Zu den noch lose definierten Fähigkeiten eines Gen-6-Fliegers gehören: Tarnkappeneigenschaften und interner Waffenschacht

Für Luftkämpfe und Bodenangriffe geeignet

Geeignet für elektronische Kriegsführung

Erweiterte Datenübertragungsfähigkeiten für das vernetzte Schlachtfeld und Datenübertragung direkt zu Satelliten

Kann optional ferngesteuert und mindestens teilautonom mittels KI agieren

Helm-Display ist mit Außenkameras verbunden, damit der Pilot „durch das Flugzeug“ durchschauen kann und so eine 360-Grad-Rundumsicht hat

Adaptives Triebwerk

Erweiterte Gegenmaßnahmen, wie Jammer, Infrarot-Blender und optional Energiewaffen – etwa um anfliegende Raketen per Laser zu zerstören