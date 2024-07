NGAD ist das Prestige-Projekt der US Air Force . Das Programm Next Generation Air Dominance soll den weltweit ersten Kampfflieger der 6. Generation hervorbringen und die Schlagkraft der US-Streitkräfte fit für die nächsten Jahrzehnte machen.

Kendall sagt auch, warum gespart werden muss: „NGAD ist eine sehr teure Plattform. NGAD kostet grob 3-mal so viel wie eine F-35 .“ Rüstungsgüter sind immer schwer zu bepreisen, weil sie je nach Tranche und inflationsbereinigt berechnet werden müssen, je nachdem in welchem Jahr die Kosten budgetiert wurden. Aktuellen Zahlen zufolge liegt die F-35 heute bei 80 bis 100 Millionen US-Dollar pro Stück.

Frank Kendall , ziviler Leiter der Air Force, hat mit Defense News gesprochen: „Wir sehen uns das NGAD-Konzept derzeit aus der Perspektive an, ob es das richtige Konzept ist – oder eben nicht. Wir sehen uns auch an, ob wir etwas daraus machen können, das weniger teuer ist, indem wir auf einige Features verzichten .“

Ein NGAD kostet demnach zwischen 240 und 300 Millionen US-Dollar. Wenn die US Air Force den ursprünglich Plan beibehält, müssten 183 F-22 ersetzt werden. Das heißt, die Gesamtkosten für NGAD sind bei gut 45 Milliarden US-Dollar.

Kendall zufolge wird sich die Air Force von dieser Idee verabschieden müssen: „Wir können uns nur eine kleine Anzahl an NGAD leisten.“ Angesprochen darauf, wie viel die Air Force vor hat, für einen NGAD zu zahlen, sagt Kendall: „Die Air Force ist noch nicht so weit, um so ein Ziel zu setzen. Am liebsten wäre es mir, wenn der Preis unter der F-35 liegt. Oder, dass der Preis zumindest in der Nähe der F-35 liegt.“