Bomben schupfen? Das steckt hinter dem seltsamen Manöver der MiG-29

In einem Video ist zu sehen, wie ein MiG-29 tief fliegt, plötzlich nach oben zieht und im Aufwärtsflug Bomben löst.

Sie taucht zwischen den Bäumen auf, steigt plötzlich auf und wirft etwas ab, bevor sie genauso schnell abdreht und wegfliegt. Am Himmel bleiben 2 weiße Streifen zurück.

Durch das Momentum des schnellen Aufwärtsfluges, fliegt die Bombe in einer ballistischen Kurve noch weiter nach vorn und oben, bevor die Schwerkraft sie wieder nach unten zieht. Man kann sich die Flugbahn ähnlich wie einen geschlagenen Golfball vorstellen, oder wenn man beim Basketball einen Unterhandwurf riskiert, um auf große Distanz einen Korb zu machen.

Das geht aber nicht, wenn man die Lufthoheit nicht hat bzw. der Luftraum, etwa aufgrund von Flugabwehr des Feindes, umstritten ist. Daher wird geschupft. Der Kampfjet nähert sich im Tiefflug , um nicht vom Radar der Luftabwehr erfasst zu werden. Er beschleunigt und zieht nach oben. Im Flug nach oben wird die Gleitbombe abgeworfen. Danach dreht die Maschine sofort ab, und geht wieder in den Tiefflug über, um nicht vom feindlichen Radar erfasst zu werden.

Das gilt besonders für Gleitbomben , die aufgrund kleiner Flügel „gleiten“ können und so deutlich mehr Reichweite als eine normale Freifallbombe haben. Je schneller und je höher ein Flugzeug beim Abwurf fliegt, desto weiter kann die Gleitbombe gleiten.

Safran, der Hersteller der Gleitbombe Hammer, zeigt das Prinzip in dieser Grafik. Kann man nicht hoch fliegen, weil man in Reichweite der Langstrecken-Flugabwehr wäre, fliegt man tief unter dem Radar. Dort schupft man die Bombe Richtung Ziel, bevor man in Reichweite von schultergestützter Luftabwehr oder anderer Kurzstrecken-Luftabwehr kommt.

