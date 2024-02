Ukraine bekommt mächtige neue Waffe noch vor der US-Armee

Diese Woche sollen die ersten GLSDB in der Ukraine eintreffen. Das Waffensystem hat mehrere Vorteile.

Vor fast genau einem Jahr wurde der Ukraine von den USA ein neues Waffensystem versprochen: Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) . Wie Politico berichtet, dürften diese Woche die ersten Exemplare davon in der Ukraine eintreffen.

GLSDB lässt sich am ehesten als eine Gleitbombe mit Raketenstarter beschreiben. Abgefeuert wird sie von regulären MARS und HiMARS-Systemen. Letztere hat die Ukraine ebenfalls von den USA geliefert bekommen und setzt sie effektiv gegen russische Ziele ein.

Dass die Ukraine die bodengestützten Gleitbomben zuerst bekommt, ist eine spannende Wendung. Bisher haben die USA hauptsächlich ältere Waffensysteme geschickt, um die Lager für modernere Varianten davon freizubekommen. Mit GLSDB wird die Ukraine für die USA, Boeing und Saab jetzt zum Testgebiet im realen Gefechtseinsatz – ohne, dass die USA eigene Truppen dafür in den Kampf schicken muss.

Die Idee dahinter ist kleine, aber gelenkte Bomben einzusetzen. Weil diese präzise das Ziel treffen, ist keine größere, ungenauere Bombe mit mehr Zerstörungskraft nötig. So kann ein Flugzeug mehr Bomben transportieren und damit mehr Ziele treffen.

Die Reichweite nach dem Abwerfen vom Flugzeug beträgt bis zu 74 Kilometer . Die gesamte GBU-39/B wiegt 129 Kilogramm. Der Gefechtskopf wiegt 93 Kilogramm, wovon 16 Kilogramm Sprengstoff sind. Der Gefechtskopf kann einen Meter Stahlbeton durchschlagen, bevor er zündet. So sollen auch befestigte Stellungen zerstört, bzw. Bunker gesprengt werden.

Der Luftraum der Ukraine ist schwer umkämpft. Keine der beiden Parteien konnte die Lufthoheit sichern und beide haben effektive Luftabwehrsysteme. Die Gleitbombe vom Boden aus starten zu können, ist in diesem Fall ein Vorteil. Das HiMARS ist zudem bekannt dafür, schnell schussbereit und wieder abfahrtbereit zu sein, bevor der Gegenschlag erfolgen kann. In unter 10 Minuten ist das HiMARS feuerbereit, hat seine bis zu 6 Raketen abgefeuert und fährt wieder weg. Die höhere Reichweite des GLSDB spielt dieser Hit-and-Run-Taktik der Ukraine, die sie bisher erfolgreich genutzt hat, zusätzlich in die Hände. Die HiMARS haben schon den Abschussort verlassen, bevor die erste GBU-39/B das Ziel trifft.

GLSDB nutzt eine Kombination aus GPS und Trägheitsnavigation (INS). Laut Saab kann sie damit Ziele auf bis zu einem Meter genau treffen. Außerdem soll sie resistent gegen Jamming sein. Russland setzt seit 2023 GPS-Jamming gegen die Ukraine ein und soll so etwa dafür gesorgt haben, dass die von den USA gelieferten JDAM-Bomben ihre Ziele verfehlen. Ist das GPS blockiert, übernimmt INS. INS ist für gewöhnlich ungenauer als GPS, weil die dafür zuständigen Sensoren driften. Das Problem ist üblicherweise nur bei größeren Flugdistanzen relevant, wie sie etwa Marschflugkörper zurücklegen.

GLSDB kann Ziele von hinten angreifen

Eine besondere Eigenschaft des GLSDB ist, dass sie im Flug das Ziel von verschiedenen Richtungen ansteuern kann. Sie kann so etwa im Gleitflug eine weite Kurve fliegen, um das Ziel von einer Seite anzugreifen, die von der Flugabwehr schlechter verteidigt wird. Außerdem können so Ziele getroffen werden, die auf einem gegenüberliegenden Berghang stehen, oder von hohen Gebäuden von einer Seite aus geschützt sind. Das GLSDB fliegt quasi über Ziel hinweg, macht dann eine Wende und trifft es von hinten. Das ist mit üblichen ballistischen Waffen, wie der M26 und der GMLRS, nicht möglich. Ob die Ukraine diese Eigenschaft des GLSDB effektiv einsetzen kann, wird sich erst zeigen.