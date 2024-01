JF-17 mit Gleitbomben: So führt Pakistan Luftangriffe im Iran aus

Der Iran hat am Dienstag einige Ziele von extremistischen Gruppen auf pakistanischem Territorium attackiert. Nun folgte die Vergeltung: Man habe mehrere Luftschläge gegen Terrorverstecke in der Provinz Sistan und Belutschistan durchgeführt, teilte Pakistans Außenministerium am Donnerstag in Islamabad mit.

An der Operation, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattgefunden hat, waren mehrere Militärflugzeuge der Pakistan Air Force (PAF) im Einsatz. Dabei sollen Gleitbomben verwendet worden sein.

Pakistans Variante der JDAM-ER

Pakistan hat für diese Fliegerbomben ein eigenes präzisionsgelenktes Nachrüst-Kit entwickelt. Das B-REK (Boosted Range Extension Kit) stammt vom staatlichen pakistanischen Rüstungsunternehmen Global Industrial and Defense Solutions (GIDS).