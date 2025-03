Eis am Mond kann viel einfacher abgebaut werden als bisher gedacht

Schon in einer Tiefe von nur 10 cm könnte es in vielen Regionen an den Polen des Mondes gefrorenes Wasser geben - selbst dort, wo die Sonne scheint. Zu diesem Schluss gelangt ein Forschungsteam aus Indien nach Auswertung von Daten der Mondsonde Chandrayaan-3. Das Landegerät der Raumsonde hatte die Temperaturen im Mondboden untersucht und war dabei auf starke Schwankungen gestoßen, wie die Wissenschafter im Fachblatt Communications Earth & Environment berichten.

"Der Abbau von Eis ist ein entscheidender Schritt, um bemannte Stationen auf dem Mond zu unterhalten", schreibt das Team um Durga Prasad vom Physical Research Laboratory in Ahmedabad. Aus dem Eis ließe sich nicht nur Trinkwasser gewinnen, sondern auch Sauerstoff zum Atmen sowie Wasserstoff und Sauerstoff als Treibstoff für Raumfahrzeuge.

Temperatur im Boden

An den Polen des Mondes gibt es zahlreiche Gebiete innerhalb von Kratern, die im ewigen Schatten liegen. Dort hat sich vermutlich über Jahrmillionen hinweg Eis angesammelt. Deshalb gelten die Pole als attraktiver Standort für bemannte Mondstationen. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Prasad und seinem Team machen die polaren Regionen jetzt sogar noch attraktiver.

Chandrayaan-3 setzte am 23. August 2023 am Rand der südpolaren Mondregion auf. Mit an Bord: das Experiment ChaSTE, das - erstmalig seit den Apollo-Missionen in den 1970er-Jahren - Temperaturmessungen in den oberen Schichten des Mondbodens durchführen konnte.