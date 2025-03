NASA empfängt erstmals GPS-Signal auf dem Mond

Navigation auf dem Erdtrabanten könnte künftig so deutlich einfacher werden.

Die NASA hat es erstmals geschafft, Navigationssignale von Satelliten im Erdorbit auch auf dem Mond zu empfangen. Gelungen ist das im Rahmen des Lunar GNSS Receiver Experiments (LuGRE), das gemeinsam mit der italienischen Weltraumagentur durchgeführt wurde.

Dabei wollte man herausfinden, ob es im Rahmen einer Mondmission möglich ist, Signale von zwei GNSS-Konstellationen – GPS und Galileo – zu empfangen und für die Navigation auf dem Mond zu nutzen.

Erfolg

LuGRE wurde am 2. März mit dem Blue Ghost Mondlander von Firefly Aerospace auf dem Mond abgesetzt. Kurz danach dann der Erfolg: LuGRE empfing am 3. März um 8 Uhr morgens (CET) einen Navigations-Fix auf der Mondoberfläche. Rund 360.000 Kilometer von der Erde entfernt, wie die NASA selbst in ihrem Blog schreibt.

Schon zuvor konnte LuGRE einen Rekord aufstellen, in dem Navigationssignale in 330.000 Kilometern Entfernung empfangen wurden. "Das ist eine sehr spannende Entdeckung für die Mondnavigation und wir hoffen, diese Fähigkeit für zukünftige Missionen nutzen zu können", wird Kevin Coggins von der NASA zitiert.