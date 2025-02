Mondlander schickt spektakuläres Video zur Erde

Seit eineinhalb Monaten ist "Blue Ghost" bereits unterwegs. Am 15. Jänner ist der Mondlander von Firefly Aerospace an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX in Richtung des Erdtrabanten aufgebrochen. Mittlerweile befindet er sich in unmittelbarer Nähe des Mondes und schickt regelmäßig spektakuläre Aufnahmen zur Erde.

Das US-Raumfahrtunternehmen hat nun ein Video veröffentlicht, auf dem die Oberfläche des Mondes perfekt in Szene gesetzt ist. Den Clip hat "Blue Ghost" am 24. Februar aufgenommen, als er sich rund 100 Kilometer über der Mondoberfläche befunden hat. Die Aufnahme zeigt den Flug in 10-facher Geschwindigkeit.

