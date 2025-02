Mondlander am Weg: 2 Rover und 4G-Netz mit an Bord

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Intuitive Machines Raumfahrtgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal ist es einem privaten Unternehmen gelungen, auf dem Mond zu landen. Es verlief jedoch nicht alles nach Plan. So kippte der "Odysseus"-Lander bei der Landung um und verlor kurz darauf den Kontakt zur Erde.

Nun versucht es Intuitive Machines ein weiteres Mal. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 2. Lander an Bord einer Falcon-9-Rakete in Richtung des Erdtrabanten geschickt. Der "Athena"-Lander soll rund eine Woche unterwegs sein und frühestens am 6. März am Berg Mons Mouton im Südpolargebiet des Mondes landen.

Die Mission ist dann auf rund 10 Tage angelegt. Der unbemannte Lander ist 4,3 Metern hoch und hat einen Durchmesser von 1,6 Metern. Er soll helfen, Rohstoffe und Wasser auf dem Erdtrabanten zu finden.

