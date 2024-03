USA wollen eine Eisenbahn auf dem Mond bauen

Die Forschungsabteilung der US-Armee (DARPA) hat im August 2023 ein gigantisches Projekt gestartet, bei dem eine Infrastruktur auf dem Mond gebaut werden soll. Dazu gehört auch eine Eisenbahn. Diese soll in Zukunft Menschen, Ausrüstung und Vorräte auf dem Mond transportieren. Das Unternehmen Northrop Grumman wurde von der DARPA dazu beauftragt, ein solches Eisenbahn-Netzwerk zu entwickeln, wie aus einer Presseaussendung hervorgeht.

➤ Mehr lesen: Warum riesige Leuchttürme auf dem Mond gebaut werden sollen

Bei dem Projekt LunA-10 arbeiten mehrere Unternehmen 10 Jahre lang an einer solchen Mond-Infrastruktur. Ziel des Projektes ist die Verwirklichung einer privaten Mondwirtschaft.

Roboter sollen die Eisenbahn errichten

Northrop Grumman ist ein Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Virginia. Jetzt soll es einen Plan erarbeiten, wie man die Einsenbahn aufbauen könnte. Zunächst gilt es, einige Fragen zu klären: Etwa wie viel diese kosten wird und welche Risiken es gibt. Wenn diese Fragen geklärt sind, soll die Northrop Group erste Prototypen entwickeln.

Roboter sollen die Eisenbahn später aufbauen und betreiben. Sie werden den Mondboden vor dem Bau der Eisenbahn planieren. Außerdem sollen Roboter die Infrastruktur später warten und für allfällige Reparaturen und Inspektionen zur Verfügung stehen.

➤ Mehr lesen: Wieso ist es so schwer, am Mond zu landen?

170 Milliarden Dollar bis 2040

„Diese Investition in wichtige Entwicklungsforschung positioniert unsere Technologie an der Spitze der nächsten Technik-Generation. Mit unserer Erfahrung bei der Integration komplexer Systeme und kommerzialisierter autonomer Dienstleistungen werden wir weiterhin bleibende Veränderungen im Weltraum-Ökosystem bewirken“, sagt der Vize-Präsident von Northrop Grumman, Chris Adams.

Bis 2035 untersucht die DARPA gemeinsam mit den beauftragten Unternehmen, wie die Infrastruktur für eine private Mondwirtschaft aussehen soll. Bis 2040 könnte die Wirtschaft auf und um den Mond ein 170 Milliarden Dollar schwerer Markt sein, wie die Consulting Firma PricewaterhouseCoopers ausgerechnet hat. Beteiligt an LunA-10 sind neben Northrop Grumman 12 weitere, sehr bekannte Raumfahrt-Firmen wie Blue Origin, SpaceX, Sierra Space und Honeybee Robotics.

Nicht nur in den USA werden derzeit Ideen für die wirtschaftliche Nutzung des Mondes entwickelt. Auch in Japan, China, Indien, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten macht man sich Gedanken darüber. Auf Chinas Initiative hin haben sich einige Länder zusammengetan, die auf dem Mond gemeinsam eine Forschungsstation errichten wollen. Diese soll bereits in den nächsten 12 Jahren entstehen.