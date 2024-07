Leben auf dem Mond: In der Höhle wohnen und Urin trinken

Es ist das Jahr 2090. Es hat zwar länger gedauert, als von NASA und ESA erhofft, aber die Menschheit hat jetzt eine ständige Behausung am Mond. In diesem Szenario nehmen wir euch mit auf eine Rundtour durch unsere Mondbasis.

Rund geht es auch gleich beim Morgensport zu. Scheinbar mühelos laufen wir die kreisförmige Steilwand entlang. Fast senkrecht wurde sie in der Mitte der Mondbasis aufgestellt. Auf der Erde würde sie an die “Wall of Death” erinnern, wie man sie von Motorsport- und Akrobatikshows kennt.

Läuft man mit genügend Geschwindigkeit an der Innenseite der Mauer entlang, drückt einen die Zentrifugalkraft nach außen - ähnlich wie in einer übergroßen Salatschleuder.