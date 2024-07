Wie in Dune: Astronauten sollen eigenen Urin trinken

Im Science-Fiction-Klassiker Dune tragen die Bewohner des Wüstenplaneten Arrakis spezielle Anzüge, sogenannte "Stillsuits". Sie sind in der Lage, Schweiß und Urin zu filtern und die Körperflüssigkeiten als Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Ein ganz ähnliches System wurde nun an Cornell University in New York entwickelt.

Die ebenso als Stillsuits bezeichneten Anzüge können den Urin auffangen und an ein Filtrationssystem weiterleiten, das sich auf dem Rücken der Astronauten befindet. Mithilfe von Osmose wird dort das Wasser von dem Urin getrennt.

