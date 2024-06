Astronauten auf der ISS haben ein Urin-Problem

Auf der ISS gibt es 3 Toiletten. 2 davon befinden sich in russischen Modulen, eine im US-Modul Tranquility. Stuhl, der in letzterer Toilette landet, wird gesammelt und verglüht irgendwann in der Atmosphäre. Urin wird hingegen besonders effizient verarbeitet, um Trinkwasser zu gewinnen. 98 Prozent des Wassers aus Urin kann so rückgewonnen werden. In einem Teil des Systems, dem Urine Processor Assembly (UPA) ist nun allerdings eine Pumpe kaputt. Urin kann deshalb vorerst nur gesammelt, nicht aber verarbeitet werden.

