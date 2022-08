Das passiert, wenn man im Landeanflug auf der Toilette sitzt

Am Mittwoch setzte der British-Airways-Flug BA438 zum Landeanflug am Flughafen Amsterdam Schiphol an. Dabei wurde entdeckt, dass ein Passagier auf der Toilette saß statt auf seinem Sitzplatz. Das Flugzeug musste deshalb den Landeanflug abbrechen und eine Warteschleife fliegen, wie Airlive berichtet .

Verletzungsgefahr

Beim Landeanflug müssen sich Passagiere aus Sicherheitsgründen immer angeschnallt auf ihrem Sitz befinden. Beim Aufsetzen, Bremsen und Manövrieren über das Flughafengelände können Passagiere leicht verletzt werden.

Konsequenzen

Die meisten Passagiere halten sich an die Regel, hie und da kommt es jedoch zu Vorfällen wie jenem am Mittwoch. Flugpassagiere, die es verweigern, einen Sitzgurt anzulegen, müssen mit Konsequenzen im Anschluss an ihren Flug rechnen. Manche Fluglinien verweigern es, den betreffenden Passagier in Zukunft mitfliegen zu lassen.