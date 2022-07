Pilot verließ Flugzeug nach Explosion als Erster

Passagier*innen eines Vueling-Fluges in Barcelona fühlten sich an das Costa-Concordia-Unglück erinnert.

Am Flughafen von Barcelona kam es am Samstag zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Passagier*innen eines Fluges der spanischen Fluglinie Vueling Richtung Birmingham wurden noch am Boden von einer Explosion aufgeschreckt. Rauch breitete sich von hinten in der Kabine aus. Flugbegleiter*innen wollten den Kapitän informieren. Als sie die Tür zum Cockpit öffneten, rannte der Pilot als Erster von Bord.

"Es war schrecklich"

Unter dem Bordpersonal brach offenbar Panik aus. Der Großteil der Besatzung tat es dem Kapitän gleich und floh. "Alle Lichter gingen aus und die Notfall-Beleuchtung ging an. Es war schrecklich", berichtet Andrew Benion, ein britischer Passagier, der Sun.

Das Verhalten des Bordpersonals schockierte Benion am meisten. "Die Stewards hatten einen Zusammenbruch, rannten den Gang vor und zurück. Sie sagten zuerst allen, sie sollten die Sitzgurte anlassen, dann, dass sie sie abnehmen sollten. Der Kapitän setzte dem die Krone auf: "Er hat eine richtige Costa Concordia hingelegt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir nicht alle so ängstlich gewesen wären, wäre es eine komplette Komödie gewesen. Seine Tür ging auf und - bamm! - er war einfach weg."

Eine einzige Flugbegleiterin blieb

Benion fährt fort: "Dann rannte die Crew hinterher und sie ließen uns einfach zurück. Es war nur noch eine Stewardess an Bord und du konntest die Angst in ihrem Gesicht sehen. Sie begann zu schreien, dass alle raus sollten. Die spanisch sprechende Person neben uns übersetzte und sagte uns, das Flugzeug brenne."

Beim Aussteigen sahen die Passagiere, wie das Flugzeug von Feuerwehr-Fahrzeugen umringt wurde. Offenbar entwickelte sich aber kein größerer Brand. Die Passagier*innen wurden dann in ein anderes Flugzeug gebracht, wo sie nach langem Warten mit einem anderen Kapitän im Cockpit doch noch nach Birmingham flogen.

Erinnerung an Costa Concordia

Der Vergleich des Verhaltens des ursprünglichen Kapitäns bezieht sich auf den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia, das am 13. Jänner 2012 vor der Isola del Giglio in Italien einen Felsen rammte und zu sinken begann. Der Kapitän, Francesco Schettino verließ das Schiff voreilig und verabsäumte es, die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren. 34 Menschen starben. Schettino verbüßt nun eine 16 Jahre lange Gefängnisstrafe.