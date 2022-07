Flugzeug musste nach Streit von Piloten umkehren

Weil sich 2 Piloten in die Haare gerieten, verzögerte sich ein ohnehin schon verspäteter Flug weiter.

Weil sich 2 Piloten stritten, musste ein Flugzeug der Fluglinie Alaska Airlines am Flughafen von Washington D.C., das nach San Francisco abheben sollte, zum Gate zurückkehren, berichtet One Mile at a Time. Ein Pilot soll danach wutentbrannt das Flugzeug verlassen haben.

Bereits davor hatte der Flug wegen schlechter Wetterbedingungen 90 Minuten Verspätung. Dass sich die Piloten in die Haare gerieten führte zu weiteren Verzögerungen. Begründet wurde die Umkehr von den Piloten damit, dass man es nicht geschafft habe, miteinander auszukommen.

Auf Twitter zeigten sich zahlreiche Passagiere über den Vorfall verstört. Es sei das letzte Mal, dass sie mit der Airline geflogen sei, schrieb eine Nutzer*in: