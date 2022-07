Airbus A380 flog 13 Stunden mit großem Loch im Rumpf

Schraube gelockert

Bei den ersten Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich beim Start höchstwahrscheinlich eine Schraube des Bugfahrwerks gelöst hatte. Sie dürfte auf den Rumpf geschlagen und so den Schaden ausgelöst haben.

Dass der Vorfall so glimpflich ausging, dürfte großes Glück gewesen sein. So prallte die Schraube unterhalb der Druckkabine in dem Bereich auf, in dem das Fahrwerk untergebracht ist. Dadurch hatte das Loch auch keine Auswirkungen auf den Kabinendruck bzw. auf die Passierkabine.

Das Flugzeug befand sich am Samstag nach wie vor in Brisbane, wo der Zwischenfall weiter untersucht und die Maschine repariert wird.