Airbus A321XLR absolviert Jungfernflug

Der Airbus A321XLR hat am Mittwoch erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert. Der Jet, der in Hamburg-Finkenwerder hergestellt wurde, war rund 5 Stunden über Norddeutschland in der Luft.

Der Airbus A321XLR ist bereits jetzt heiß begeht. Das US-Luftfahrtunternehmen United, aber auch American Airlines, Air Canada, JetBlue Airways, Indigo, Ibera und Wizz Air haben bereits Interesse für mehr als 500 Stück ausgesprochen.