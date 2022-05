Passagier landet Flugzeug, nachdem Pilot ohnmächtig wurde

"Ich bin in einer ernsten Lage hier. Mein Pilot ist bewusstlos geworden und ich habe keine Ahnung wie man ein Flugzeug fliegt", so beginnt der bizarre Funkspruch eines Passagiers mit dem Tower von Palm Beach. Was wie nach einer Geschichte aus einem schlechten Film klingt, hat sich in am Dienstag in Florida tatsächlich ereignet.

Eine einmotorige Cessna 208 war vor der Küste Floridas unterwegs, als plötzlich der Pilot der Maschine wegen eines medizinischen Notfalls nicht mehr ansprechbar war. Also griff einer der Passagiere zum Funkgerät und bat die Fluglots*innen des nahegelegenen Flughafens um Hilfe.