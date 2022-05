Dass der Co-Pilot, der einen gerade über den Atlantik fliegt, seinen Flugtest nicht absolviert hat, steht sicherlich weit oben auf der Liste der Dinge, die man im Flugzeug nicht hören möchte. Das ist allerdings bei einem Flug von London nach New York passiert. Weil der Erste Offizier seine Pilotenausbildung noch nicht abgeschlossen hatte, musste das Passagierflugzeug über Irland umkehren.

Die Fluglinie Virgin Atlantic sprach am Donnerstag von einem Dienstplanfehler. Der Airbus A330 war am Montag bereits seit 40 Minuten in der Luft, als im Cockpit auffiel, dass der Erste Offizier seinen letzten Trainingsflug noch nicht absolviert hatte. Das wäre ok, wenn der Pilot als Ausbilder qualifiziert wäre - was er aber nicht war.