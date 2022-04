Eins von zwei Flugzeugen bei Piloten-Tausch-Stunt abgestürzt

Der Versuch fand um 17:45 lokaler Zeit statt. Beide Flugzeuge wurden auf 3,6 Kilometer Höhe gebracht und in eine Sturzflug-Position gebracht, dann wurden die Motoren abgeschaltet. Eine spezielle Luftbremse sollte dafür sorgen, dass die Flugzeuge, von ihren Piloten verlassen, nicht in einen unkontrollierten Taumel kamen. Bei einem Flugzeug klappe dies jedoch nicht. Es drehte sich auf eine Kopfüber-Position und wirbelte wild im Kreis herum .

Am Sonntag hätte im Himmel über dem US-Bundesstaat Arizona der " Plane Swap " stattfinden sollen. Die zwei Fallschirmspringer Luke Aikins und Andy Farrington hätten dabei jeweils ein einmotoriges Propellerflugzeug in den freien Fall versetzen, aussteigen, zum jeweils anderen Flugzeug springen, einsteigen und den Motor wieder starten sollen. Der Versuch ist gescheitert, wie mehrere US-Medien berichten. Die beiden Luftakrobaten blieben wenigstens unverletzt .

Enttäuscht, aber erleichtert

Das Spektakel wurde von Red Bull gesponsert und auf dem Streaming-Dienst Hulu live übertragen. Die beiden Fallschirmspringer, Cousins im Übrigen, zeigten sich nach dem fehlgeschlagenen Stunt enttäuscht, aber erleichtert: "Ich dachte, ich habe Andy ein gutes Flugzeug hinterlassen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich anders machen hätte können", sagt Aikins gegenüber USA Today. "Wir tun, was wir können, um uns auf so etwas vorzubereiten und hoffen, dass es niemals eintritt. Am Ende ist das der beste Ausgang für eine blöde Situation."