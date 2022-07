Betrunkener Pilot landet auf Autobahn

Diesen funkte er an, als ihm gegen 02:30 früh der Treibstoff ausging . Er kündigte seine Notlandung an. Die machte er dann auch um 02:34 auf der Autobahn I-70. Die Momente nach der Notlandung wurden von der Dashcam der Lkw-Fahrerin Crystal Lipham festgehalten:

Bei der Landung rammte das Flugzeug die Seitenbegrenzung der Fahrbahn, aber zum Glück keine Autos. Ein anderer Lkw konnte gerade noch ausweichen.

Lipham blockierte mit ihrem Truck die Fahrbahn, um Auffahrunfälle zu verhindern. Sie rannte zum Flugzeug um Seesing zu helfen, der bei der Notlandung nur leicht verletzt wurde. „Seine Worte waren lallend, ich konnte den Alkohol an ihm riechen“, berichtet Lipham gegenüber KSBH: „Er umarmte mich und dankte mir, dass ich den Verkehr blockiert hatte."

Pilot hatte Drogen und Waffen dabei

Auch die Polizei stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass Seesing unter dem Einfluss von Substanzen stand. Außerdem gab es noch weitere Gründe, ihn festzunehmen: Rücksichtlose Aktionen, Besitz einer kontrollierten Substanz, illegaler Besitz einer Schusswaffe, Besitz von Marihuana (weniger als 10 Gramm) und Besitz von Utensilien zum Drogenkonsum.

Immerhin ist er nicht ohne Pilotenschein geflogen. Er hatte ein „Student Pilot Certificate“, was in etwa einem Pilot in Ausbildung bzw. im Training gleich kommt. Damit darf man in den USA ohne Fluglehrer*in fliegen, aber keine Passagiere transportieren.

Wie ihm der Treibstoff ausgehen konnte, ist unklar. Vermutet wird, dass er im Suff bzw. unter dem Einfluss der anderen Drogen, schlicht vergessen hatte, aufzutanken. Wie aus den öffentlichen Flugunterlagen hervorgeht, war das Flugzeug in den 24 Stunden vor der Notlandung viel unterwegs, berichtet kfvs12. Seesing flog von Kansas City nach Florida und wieder zurück, mit etlichen Zwischenstopps. In der Nacht der Notlandung hob er um 2:15 von Warrensburg ab. Der Flug dauerte also nur 19 Minuten, bevor er am Highway endete.