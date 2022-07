Flugbegleiter legt spektakuläre Notlandung auf Schnellstraße hin

Es ist der Alptraum vieler Piloten: Während des Fluges versagt plötzlich der Motor und eine Notlandung muss sofort erfolgen. Vincent Fraser meisterte diese Situation mit Bravour. Am 3. Juli war er gemeinsam mit seinem Schwiegervater in einer einmotorigen Maschine im US-Bundesstaat North Carolina unterwegs, als das Unglück eintrat. Der Motor hatte Aussetzer und in einer stark bewaldeten Gegend stand nur eine befahrene Schnellstraße als Landebahn zur Verfügung.

Video zeigt gesamte Notlandung

Fraser, der in seinem Hauptberuf Flugbegleiter ist und früher Soldat bei den US Marines war, behielt die Nerven und landete das Flugzeug perfekt. Bei dem Manöver überflog er in geringem Abstand ein Auto, hielt das Flugzeug auch in der Kurve halbwegs auf den Fahrbahnen in Fahrtrichtung.

Der Sheriff der Gemeinde Swain County postete ein Video auf Facebook, das die Notlandung aus der Perspektive einer Actionkamera zeigt, die Fraser an einem Flügel montiert hatte. "Unglaublich. Wenn du genau schaust, siehst du bei Sekunde 20 die Stromleitungen, denen der Pilot ausweichen konnte", lautet der Kommentar dazu.

Mentalität wie bei den Marines

Der New York Post gegenüber beschreibt Fraser, wie er an das Problem heranging: "Ich begab mich irgendwie in diese Mentalität, die ich hatte, als ich im Marine Corps war. Es war einfach so, dass ich Jeff [den Schwiegervater] retten musste, ich musste unsere Leben retten und den Leuten am Boden so wenig Schaden wie möglich zufügen." Fraser hat vier Jahre Erfahrung als Hobbypilot. Der Sheriff ist jedenfalls überwältigt: "Da hätten so viele Dinge katastrophal enden können, aber sie sind nicht passiert."