Fahrwerksprobleme: AUA-Passagiere wurden auf Notlandung vorbereitet

Eine Fehlermeldung beim Ausfahren des Fahrwerks sorgte für Notfallvorbereitungen in der Maschine.

"Da die Sicherheit unserer Fluggäste und unserer Crew immer oberste Priorität hat, wurden, wie üblich, alle entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So wurden beispielsweise die Passagiere vorsorglich auf eine mögliche Notlandung vorbereitet und auch der Flughafen Lyon verständigt", zitierte Austrian Wings die Sprecherin. Der Rückflug von Lyon nach Wien sei gestrichen worden.

Technische Probleme sind nach Angaben des Online-Portals Austrian Wings bei einem AUA-Flug am Donnerstag von Wien nach Lyon aufgetreten. Das Portal zitierte eine Sprecherin der AUA, wonach beim Flug mit der Nummer OS405 eine Fehlermeldung beim Ausfahren des Fahrwerks aufgetreten sei. "Nach mehreren Checks stellte sich heraus, dass die Fehlermeldung falsch war. Die Maschine ist sicher gelandet", hieß es.

Fahrwerksprobleme

Dass sich Fahrwerke bei Flugzeugen nicht oder nicht vollständig ausfahren lassen, kommt in der Luftfahrt immer wieder gelegentlich vor. In Extremfällen müssen die Piloten dann dennoch landen, was viel fliegerisches Geschick erfordert.

Erst kürzlich machte ein Video aus Brasilien Schlagzeilen. Darin ist zu sehen, wie ein Flugzeug trotz eines defekten Bugfahrwerks landet.