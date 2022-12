Warum man nicht länger als 10 Minuten mit dem Handy am Klo sitzen soll

Wer behauptet, sein Smartphone am Klo nicht zu verwenden, ist höchstwahrscheinlich ein*e Lügner*in. Das legen zumindest einige Studien nahe, die genau das abgefragt haben. Sie zeigen, dass ein überwiegender Teil auch am stillen Örtchen seine Finger nicht vom Handy lassen kann.

Druck auf die Venen

Das liegt an dem obligatorischen Loch in der Toilette, erklärt Raj. “Somit hängt der anorektale Bereich etwas tiefer als der Teil, der gestützt wird, also die Oberschenkel”, so der Mediziner weiter. Dies würde Druck auf die Venen ausüben, erklärt Raj.

Man laufe außerdem Gefahr, den Körper falsch zu trainieren. Verschiedene Muskeltätigkeiten im Körper, um Ausscheidungen dorthin zu transportieren, wo sie schließlich den Körper verlassen sollen, nennt man Peristaltik. Wenn man laut Raj also zu lange auf der Toilette sitzt, ohne das dort Vorgesehene zu tun, beginnt der Körper, dieses Signal zu verlernen. Dies könne zu Verstopfung führen.