In dieser 3D-gedruckten Kloschüssel bleibt nichts kleben

Forscher*innen der Universität für Wissenschaft und Technik Zentralchina in Wuhan sind eines der ärgerlichsten Probleme von Toiletten angegangen: das unerwünschte Anhaften von Schmutz in der Kloschüssel.

Sie haben ein spezielles, extrem schmutzabweisendes Material entworfen, auf dem so gut wie nichts kleben bleiben kann. Ihre Erkenntnisse haben sie im Fachmagazin Advanced Engineering Materials publiziert.

Material aus hydrophoben Sandkörnern

Das Material der ARSSFT (Abrasion-Resistant Super-Slippery Flush Toilet) wird dazu mittels 3D-Drucker hergestellt. Es ist eine Kombination aus Kunststoff und hydrophoben Sandkörnern. In Verbindung mit einem silikonbasierten Öl entsteht das Material, an dem so gut wie nichts haften bleibt.

Wie in dem Video zu sehen ist, experimentieren die Forscher*innen mit schlammigem Wasser, Reisbrei, Milch, Honig, stärkebasiertem Gel und synthetischem Kot.