Bill Gates und Samsung entwickeln Toilette

Zugang zu sicheren Sanitäranlagen

3 Jahre lang hat Samsung an der Toilette gearbeitet, teilt Samsung mit. Sie ist primär für Entwicklungsländer gedacht, in denen Abwassersysteme mangelhaft sind und der Zugang zu sicheren sanitären Einrichtungen eingeschränkt ist. Schätzungen der WHO und UNICEF zufolge fehlt mehr als 3,6 Milliarden Menschen ein solcher Zugang. Die Folge: Jährlich sterben eine halbe Million Kinder unter 5 Jahren an Durchfallerkrankungen.

Samsung will die Patente für das Klo lizenzfrei an Hersteller in den jeweiligen Ländern geben. Bereits seit mehr als 10 Jahren fordert die Bill & Melinda Gates Foundation Technikentwickler heraus, Toiletten neu zu erfinden.