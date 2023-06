Wie sich Wasser im Gebäude recyceln lässt

In manchen Regionen gibt es diesen Sommer eine Wasserknappheit. Wasserknappheit wird weltweit außerdem immer weiter zunehmen. Um diesem Problem entgegen zu treten, könnte man Wasser recyceln, also wiederverwenden. Das Wasser aus der Dusche, aus dem WC, aus dem Geschirrspüler oder aus der Waschmaschine kommt dabei in ein Kreislaufsystem, in dem es mit ultraviolettem Licht und Chlor gereinigt wird und dann wieder in die Stockwerke nach oben in die Wohnungen und Hotelzimmer zum erneuten Verbrauch geschickt wird.

#Damit kann man im Idealfall das Wasser im Kreislauf halten und braucht gar kein externes Wasser, sofern man auch noch Regenwasser einsammelt und Kühlwasser aus der Klimaanlage wiederverwendet. Bei den bisherigen Projekten, die derzeit noch als "Proof of Concept" erprobt werden, war dies jedoch noch gar nicht das Ziel, sondern es ging erst einmal um die deutliche Reduktion von extern benötigtem Wasser.