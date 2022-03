Wie mit Bildanalyse aus Biomüll bessere Erde wird

Die futurezone war zu Besuch im "Erdenreich", wo Abfall zu Humus wird, der Wasser besser in Böden speichert.

Lebensmittel, die im Restmüll landen, sorgen weltweit dafür, dass in Mülldeponien viel klimaschädliches Methan erzeugt wird. Wer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, entsorgt pflanzliche Speisereste und anderes biologisches Material in einer Biotonne. Was mit den Inhalten anschließend passiert, habe ich mir bei einem Besuch im "Erdenreich" des Entsorgungsunternehmens Brantner im niederösterreichischen Gneixendorf angesehen. Vermischung mit Gras und Holz Das Erdenreich ist die neueste von 5 Kompostierungsanlagen, die Brantner betreibt. Sie wurde im September 2021 in Betrieb genommen. "Es ist die modernste Anlage ihrer Art in Österreich", meint Stefan Tollinger, Geschäftsführer von Brantner, beim Besuch der futurezone. "Sie ist die erste, die eingehaust ist." Biomüll wird in großen Sammelfahrzeugen angeliefert und in einer Halle abgeladen. Ebenfalls in der Halle landet geschnittenes Gras, sowie Äste und Zweige, die in Abfallsammelzentren abgegeben wurden. Das Ganze wird zu Kompost vermischt und in einer zweiten Halle nebenan in langen, spitz zulaufenden Reihen aufgelegt, den so genannten "Mieten". Die Vermischung der Abfälle findet statt, um den Mieten eine luftdurchlässige Struktur zu verleihen.

80 Grad heiße Haufen In der Halle durchläuft das aufgelegte und regelmäßig umgeschichtete Material eine 4- bis 6-wöchige "Intensivrotte". Bakterien zersetzen das Material und setzen dabei viel Hitze frei, weshalb die Mieten ordentlich dampfen. Im Zentrum der Haufen herrscht eine Temperatur von 70 bis 80 Grad, erklärt Tollinger. Die Sauerstoff- und Feuchtigkeitswerte der Mieten werden genau überprüft. Bei Bedarf wird von einem Schlauchsystem an der Decke Wasser aufgetragen, durch den Boden kann Luft in die Reihen gepumpt werden. Um den Gestank in Grenzen zu halten, wird die Luft in der Halle abgesaugt und durch einen natürlichen Filter gereinigt. Für das Wenden der Kompostmieten kommt eine Zugmaschine mit einem Umwender zum Einsatz. Zur Zeit sitzt ein Mensch am Steuer, in Zukunft soll sie vollautonom fahren. Dafür wurden 14 Funksender in der Kompostierhalle installiert, welche die Position der Zugmaschine mittels Triangulierung genau bestimmen, erklärt Christoph Pasching, Head of Digital Solutions bei Brantner.

16 Bilder Slideshow ansehen © Bild: David Kotrba Biomüll wird in das Erdenreich von Brantner mit Sammelfahrzeugen gebracht © Bild: David Kotrba Die Fahrzeuge enthalten ein System namens Hawkeye. Mittels Kamera und KI werden die Bestandteile des Mülls analysiert © Bild: David Kotrba Der Biomüll wird mit Grasschnitt, Sträuchern oder - wie links zu sehen - mit alten Weihnachtsbäumen vermischt © Bild: David Kotrba In der Kompostierhalle wird das Material in langen Reihen, so genannten Mieten aufgelegt © Bild: David Kotrba Zersetzungsprozesse im Inneren setzen viel Hitze frei © Bild: David Kotrba Nach rund 4 Wochen kommt der Kompost aus der Halle ins Freie © Bild: David Kotrba Auch dort wird der Kompost in langen Mieten aufgelegt. Durch die Austrocknung wird der enthaltene Restmüll stärker sichtbar © Bild: David Kotrba Die Temperatur und Luftbedingungen im Inneren werden mittels Sonden an Lanzen gemessen © Bild: David Kotrba Dieses Fahrzeug kommt zum Einsatz, um die Mieten durchzumischen © Bild: David Kotrba Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger zeigt, wieviele Störstoffe im Kompost enthalten sind © Bild: David Kotrba Um die Störstoffe aus dem Kompost zu befördern, gibt es hinter den Mieten eine orangene Maschine © Bild: David Kotrba Die Maschine filtert den Kompost, bläst Plastik aus dem Material und sammelt getrennt die verschiedenen Inhaltsstoffe © Bild: David Kotrba Der gefilterte Humus wird von einem Bagger auf große Haufen geschüttet © Bild: David Kotrba Das Endprodukt ist frei von Störstoffen © Bild: David Kotrba Mit dem Kressetest wird die Freiheit von belastenden Stoffen in der Erde überprüft © Bild: David Kotrba Ein Hochbeet demonstriert die unterschiedlichen Erdsorten, die im Erdenreich hergestellt werden

Weniger Bodenerosion Nach der Intensivrotte wird der Kompost in den Außenbereich gebracht und erneut in langen Mieten aufgelegt. Auch hier werden Temperatur und Sauerstoffzufuhr genau reguliert. Weil das Material austrocknet, wird sichtbarer, wieviel Plastik und anderer Restmüll im Kompost steckt. "7 Prozent des Biomülls sind Störstoffe", sagt Tollinger. Um die herauszubekommen, wird der Kompost nach rund 12 Wochen durch eine Maschine befördert, die das Material siebt und Plastikteile absaugt. Heraus kommt Humus. Der wird mit verschiedenen Zuschlagstoffen, etwa Ziegelsplitt, Sand oder Holzfasern, vermischt, um fertige Erden für unterschiedliche Einsatzzwecke zu erhalten. Mit dem Verfahren, wie es im Erdenreich angewendet wird, könne man hochqualitative Erde in relativ kurzer Zeit gewinnen, meint Tollinger. Je mehr dieser Erde auf landwirtschaftlichen Anbauflächen, in Gärten oder auf Sportplätzen landet, umso mehr Wasser könne der Boden aufnehmen und umso weniger komme es zu Bodenerosion. Wie sich die fertige Erde aus dem Erdenreich in puncto Pflanzenwachstum bewährt, wird in kleinen Gewächskästen mit einem Kressetest überprüft.

Stefan Tollinger, Geschäftsführer von Brantner, plädiert für mehr Biotonnen © David Kotrba