So aufwendig werden alte Lithium-Ionen-Akkus recycelt

Lithium-Ionen-Akkus sind heute in fast jedem Elektrogerät drin. Vom Elektroauto bis zum Bluetooth-Kopfhörer, die Batterieform ist in mannigfaltigen Formen und Größen im Umlauf. Lithium-Ionen-Batterien (LIB) gelten als leistungsstark und halten ihre Kapazität über viele Ladezyklen. Die Qualitäten führen zu einer stark steigenden Verbreitung.

"2018 waren 28 Prozent aller verkauften Batterien Lithium-Ionen-Batterien. 2020 waren es über 40 Prozent", erklärt Ralf Mittermayr, CEO des Entsorgungsunternehmens Saubermacher. Bei den gesammelten Altbatterien nehmen LIB einen wesentlich geringeren Anteil ein. "Er liegt unter 10 Prozent. Das liegt daran, dass diese Batterien ein paar Jahre im Einsatz sind. Wir gehen von 6 bis 10 Jahren aus. Beim Rückholen der Batterien sehen wir also den Anteil an den Verkäufen von vor 10 Jahren."

Brennende Müllfahrzeuge

Für Entsorgungsunternehmen sind LIB vor allem aufgrund ihrer Brandgefahr eine Herausforderung. Sind sie beschädigt, kann es zu Selbstentzündungen kommen. "Werden sie in den Restmüll geworfen, treten Beschädigungen spätestens in Müllfahrzeugen auf. In denen brennt es auch laufend", sagt Mittermayr. Mittlerweile gingen 80 Prozent aller Bränden in den Fahrzeugen, die den Müll durch Pressen komprimieren, auf LIB zurück.

Genau wie andere Batterien sollten LIB eigentlich nicht im Restmüll landen. Passen die Akkus in die Öffnungen von Batteriesammelboxen (die es etwa in jedem Supermarkt gibt), kann man sie dort entsorgen. Ansonsten sollte man die Akkus bei Altstoffsammelstellen abgeben.