Das zweite Leben von E-Auto-Batterien

Recycelt wird dennoch

Der springende Punkt bei E-Auto-Batterien sei die Recyclingfähigkeit nach dem "Second Life". "Am einfachsten aus den Akkus herauszuholen sind Kupfer und Aluminium", sagt Petz. Schwierig werde es bei den Akkuzellen, die eine Vielfalt an Materialien und Bauweisen aufweisen können. "Dann stellt sich etwa die Frage: Zahlt es sich aus, das Lithium da rauszuholen, oder ist es günstiger, neue Rohstoffe einzukaufen. Dann ist der Gesetzgeber gefordert, zu sagen: Liebe Leute, ihr werdet eure Recyclingquote erhöhen müssen." Derzeit wird z.B. von deutschen Autoherstellern verlangt, 50 Prozent eines E-Auto-Akkus der Wiederverwertung zuzuführen. Laut Kritikern ist das viel zu wenig, die zugrunde liegende Regelung sei veraltet, heißt es.

Recyclingunternehmen seien laut Petz intensiv am Tüfteln, wie sie mit der steigenden Anzahl an E-Auto-Akkus umgehen werden. Auch wenn es eine Nachnutzung gebe, "irgendwann kommen sie." Petz: "Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft müssen möglichst viele Materialien in die Erzeugung neuer Batterien fließen. Alles andere ist Wahnsinn. Wir müssen darauf achten, wie wir mit unserer Energie und unseren Ressourcen möglichst verantwortungsbewusst umgehen."