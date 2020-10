Autobatterien im Crash-Test

Extreme Anforderungen

"Brennende Batterien werden im Straßenverkehr künftig öfters vorkommen", meint Harald Kainz, der Rektor der TU Graz, bei der Eröffnung. "Deshalb ist es gut, Vorsorge treffen zu können." Im Forschungszentrum sind unterschiedliche Prüfstände vorhanden, um die Auswirkungen mechanischer Verformungen von Batterien auszutesten. Außerdem wurden drei große Klimakammern errichtet, in denen die Alterung von Batterien auf beschleunigte Weise simuliert werden kann. Insgesamt sind rund neun Millionen Euro in das Projekt geflossen.

Die Kombination aus unterschiedlichen Möglichkeiten, um die Robustheit von Batterien praktisch zu überprüfen und die Ergebnisse mit jenen von Computersimulationen zu vergleichen, sei europaweit einmalig, heißt es bei der Eröffnung. "Die Anforderungen an E-Auto-Akkus werden immer extremer. Leistung und Energiedichte werden ständig erhöht", erklärt Robert Fischer, Leiter der Abteilung Engineering und Technik bei AVL. "Wenn man an die Grenzen gehen will, braucht man Praxistests. Im BSCG können wir komplette Batterien an die Wand knallen und schauen, was passiert."

Das Thema Elektromobilität mache heute über 50 Prozent der Entwicklungsarbeit bei AVL aus, meint CEO Helmut List. Seit zehn Jahren arbeite man daran. AVL-Technologie stecke heute in vielen bekannten E-Auto-Modellen, etwa dem Jaguar i-Pace und dem Audi e-tron, aber auch in Plug-In-Hybriden. Sicherheit stehe dabei immer im Vordergrund. An der TU Graz werde an der Sicherheit von Batterien seit acht Jahren geforscht, erzählt Hermann Steffan, der Leiter des Instituts für Fahrzeugsicherheit. Er gibt Beispiele dafür, welche Aspekte für das BSCG besonderes relevant sind.