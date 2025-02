Apple stellt iPhone 16e vor: Diese 7 Dinge müsst ihr wissen

Das Warten hat endlich ein Ende. Nach Jahren der Gerüchte und Spekulationen hat Apple sein neues Mittelklasse-iPhone vorgestellt. Das iPhone 16e ist das Nachfolgegerät des SE-Modells aus dem Jahr 2022.

Die Aktualisierung war längst überfällig. Das iPhone SE war zum Marktstart bereits veraltet - vor allem was die Kamera, das Display und das Design betrifft. Zuletzt wurde es in Europa gar nicht mehr verkauft, da es noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet war, in der EU aber ein USB-C-Port vorgeschrieben ist.

Durch die neue Bezeichnung will Apple nicht nur einen Neustart seiner Budget-Reihe markieren. Damit soll auch verdeutlicht werden, dass das neue Mittelklasse-Handy näher an die regulären iPhones heranrückt.

Das neue iPhone 16e ist also von Grund auf ein neues Gerät und nicht bloß ein aktualisiertes iPhone SE. Wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte und Merkmale des neuen Apple-Handys.

➤ Mehr lesen: iPhone-Design soll sich heuer "signifikant" ändern