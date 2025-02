Dieses Nokia Lumia ist in Wahrheit ein iPhone

In dem 12 Jahre alten Lumia-Phone stecken die Komponenten eines iPhone SE (2022). Darauf läuft iOS 18.

In einem Posting auf Reddit erklärt er, wie er ein 12 Jahre altes Lumia 1020 von Nokia in ein iPhone verwandelt hat. Er hat es geschafft, die aktuelle iOS-18-Version zum Laufen zu bringen.

Windows-Phones sind beinahe schon in Vergessenheit geraten. Auch wenn die Lumia-Handys ihren Reiz hatten, konnten sie sich nie wirklich durchsetzen und blieben am Ende weitgehend erfolglos. Ein Bastler konnte sich von seinem Lumia-Phone wohl nicht trennen und hat es komplett umgebaut .

Außen Nokia, innen Apple

Dafür hat er das Innenleben des Nokia-Handys komplett entfernt und durch die Komponenten eines iPhone SE (2022) ersetzt. Das "NokiApple LumiPhone 1020 SE", wie er der Bastler es nennt, besteht aus einer äußeren Lumia-Hülle unter der sich die Apple-Technik befindet.

Herausgekommen sei das erste 5G-fähige Lumia-Smartphone, wie er der User OceanDepth95028 seinem Posting scherzt. Bei dem aufwändigen Umbau ist er auf zahlreiche Herausforderungen gestoßen. Beispielsweise musste er die 3 Tasten des Lumia entfernen, damit der iPhone-Touchscreen hineinpasst.

Die Selfie-Kamera des iPhone hat er an die korrekte Stelle im Lumia-Gehäuse platziert. Ebenso hat er die Hauptkamera in den Kamerabuckel auf der Rückseite eingebaut. Den MicroUSB-Port hat er durch einen Lightning-Anschluss ersetzt und die Tasten seitlich am Gehäuse sind ebenso funktionstüchtig.

