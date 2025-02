Französischer Fusionsreaktor stellt neuen Rekord auf

WEST schlägt EAST - der französische Forschungsreaktor WEST (Wolfram Environment in Steady-state Tokamak) konnte sein Plasma mehr als 22 Minuten aufrechterhalten. Damit übertrifft er den jüngsten Rekord, der Anfang des Jahres vom chinesischen Reaktor EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) aufgestellt wurde.

Die chinesischen Forscher konnten damals 1.066 Sekunden (mehr als 17 Minuten) lang ein stabiles Plasma erreichen. In einer Aussendung sprach man von einem "Meilenstein" für die "künstliche Sonne", wie der Forschungsreaktor in China auch genannt wird.

➤ Mehr lesen: Chinas “künstliche Sonne” erreicht Meilenstein

Diesen Rekord hat der Forschungsreaktor in Südfrankreich um 271 Sekunden (also gut 4,5 Minuten) überboten. Die Heizleistung betrug dabei 2 Megawatt, wie das französische Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) in einer Aussendung angab.