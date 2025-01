Chinas “künstliche Sonne” erreicht Meilenstein

Ein Hauptziel des chinesischen Fusionsreaktors EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) ist, Plasma für 1.000 Sekunden aufrechtzuerhalten. Das ist den Forschern und Forscherinnen diese Woche gelungen.

Am Montag wurde 1.066 Sekunden lang ein stabiles Plasma erreicht. In einer Aussendung spricht man von einem "Meilenstein" für die "künstliche Sonne", wie der Forschungsreaktor in China auch genannt wird.