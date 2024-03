Südkoreas "Künstliche Sonne" stellt neuen Rekord auf

Der südkoreanische Fusionsreaktor KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) hat eine Temperatur von 100 Millionen Grad erreicht. 48 Sekunden lang konnte das Plasma bei dieser Temperatur stabil gehalten werden. Damit hat das Korea Institute of Fusion Energy (KFE) einen neuen Weltrekord aufgestellt, erklärt es in einer Pressemeldung.

Der Fusionsreaktor ist damit 7-fach heißer als die Sonne, deren Kern 27 Millionen grad hat. Der KSTAR konnte zudem über 100 Sekunden lang den sogenannten "Hocheinschlussmodus" halten. In diesem H-Modus befindet sich das Plasma in in einem stabilen Zustand.

Herausforderung, Plasma stabil zu halten

Bei der Kernfusion verschmelzen Atomkerne miteinander. Dabei wird deutlich mehr Energie frei, als bei der Kernspaltung. Durch die große Hitze, die dadurch entsteht, muss das Plasma, in dem die Kernfusionen stattfinden, mit starken Magnetfeldern in der Schwebe gehalten werden.