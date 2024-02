Großes Problem der Kernfusion mit KI gelöst

Durch Künstliche Intelligenz soll das fragile Fusionsplasma stabilisiert werden. Dabei kann die KI sozusagen in die Zukunft sehen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Kernfusion ist, das superheiße Plasma durch extrem starke Magnete in der Schwebe zu halten. Entkommt es dem Magnetfeld, bedeutet das meistens auch das Ende der Reaktion. Forscher*innen der Universität Princeton haben eine KI entwickelt, die Plasmainstabilitäten vorhersehen und entgegensteuern kann.

Ihr Machine-Learning-Algorithmus kann sogenannte Tearing-Mode-Instabilitäten 300 Millisekunden (0,3 Sekunden) erkennen, bevor sie auftreten. Das mag sich zwar nach wenig anhören, für die KI ist das allerdings genügend Zeit, um Gegenmaßnahmen einzuleiten und die Fusion aufrechtzuerhalten.

Fusionsreaktoren heizen ein Gasgemisch aus Wasserstoffatomen so stark auf, dass die Atome - wie auf der Sonne - miteinander verschmelzen und dabei Energie freisetzen. Dieses sogenannte Plasma muss 100 Millionen Grad Celsius heiß werden, damit die Fusion stattfinden kann. Da ist so heiß, dass kein Material der Welt dem Kontakt mit dem Plasma standhalten kann, weshalb es durch Magnetfelder in der Schwebe gehalten wird.