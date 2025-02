USA setzen alten Atombomber-Flughafen im Pazifik wieder instand

Der US-Stützpunkt im Pazifik, wo 1945 die Atombombe in Richtung Japan startete, wird wieder aktiviert.

Am 6. August 1945 haben die US-Streitkräfte erstmals eine Atombombe militärisch eingesetzt und damit die japanische Stadt Hiroshima in Schutt und Asche gelegt. Rund 70.000 Menschen wurden auf einen Schlag getötet, mehr als 70.000 weitere Menschen starben an den Folgen.

Abgeworfen wurde die Uranbombe von einem B-29-Bomber, der vom US-Stützpunkt Tinian im Süd-Pazifik gestartet ist. Tinian gehört zu den Nördlichen Marianen und liegt rund 2.500 Kilometer nordwestlich von Hiroshima.

➤ Mehr lesen: Radioaktive Anomalie tief im Pazifik entdeckt