Einschlag-Wahrscheinlichkeit von Asteroid 2024 YR4 erneut gestiegen

Sollte der Asteroid tatsächlich auf der Erde einschlagen – was trotz allem sehr unwahrscheinlich ist – könnte er Schäden im Umkreis von 50 Kilometern verursachen. Seine Geschwindigkeit im Falle eines Einschlags wird auf 17 Kilometer pro Sekunde geschätzt.

Laut International Asteroid Warning Network könnte 2024 YR4 am 22. Dezember 2032 auf der Erde einschlagen. Die Wahrscheinlichkeit dafür wurde zunächst mit 1,3 Prozent angegeben, der NASA zufolge liegt sie nun bei 1 zu 32, also 3,1 Prozent.

Der Asteroid wurde im Dezember 2024 mit dem ATLAS-Teleskop in Chile entdeckt. Seine Größe wird aufgrund seiner Helligkeit derzeit auf 40 bis 90 Meter geschätzt. Er ist etwa 48 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und bewegt sich vorerst weiter weg.

Was genau beim Einschlag passieren würde, hängt von seiner Zusammensetzung ab. Diese ist im Detail noch nicht geklärt, aber vermutlich eher metallarm. Wäre der Asteroid aus Metall, würde er einen Krater verursachen. Gestein würde womöglich vor dem Einschlag auseinanderbrechen.

Beobachtungen von der Erde und aus dem All

Derzeit wird 2024 YR4 laut NASA-Angaben von mehreren Forschungseinrichtungen verfolgt, darunter das Magdalena Ridge Observatory in New Mexico (USA) und das European Southern Observatory in Chile. Das James Webb Teleskop wird Anfang März erstmals auf den Asteroiden gerichtet, wie die ESA bekannt gab.