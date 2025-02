Deutscher Hafen nutzt "Schweizer Taschenmesser" zur Energieerzeugung

"Wenn man bedenkt, was die Anlage alles bietet, ist sie wie das Schweizer Taschenmesser unter den Windkraftanlagen", sagt Thomas Tröster, Teamleiter Elektrotechnik bei Niedersachsen Ports in Emden.

Die FlowGen-Anlagen im Hafen in Emden.

Besonders praktisch ist, dass die Anlage praktisch überall aufgestellt werden kann. Das Schweizer Start-up hat seine Container zur unabhängigen Energieerzeugung unter anderem bereits am Münchner Flughafen oder auf einer Insel in Norwegen getestet.

Die Leistung der Windräder

FlowGen gibt für eine Windturbine eine nominale Leistung von 10 kW an. Weitere Eckdaten zur PV-Anlage, der Kapazität des Batteriespeichers oder den Kosten liefert das Start-up nicht. Die Windräder seien in einer Entfernung von 20 Meter jedenfalls so leise wie ein Kühlschrank.