Raumschiff mit Atomantrieb soll 5 Tonnen Fracht transportieren

Weltraummissionen sollen in Zukunft mit nuklear angetriebenen Raumfahrzeugen stattfinden. Das planen die in Südkalifornien ansässigen Start-ups Exlabs und Antares Nuclear mit dem Science Exploration and Resource Verhicle (SERV) von Exlabs.

Es soll das erste kommerzielle Raumfahrzeug werden, das mit Kernenergie angetrieben wird. Bei SERV handelt es sich um ein modulares, autonomes Raumfahrzeug. Damit soll es für spezifische Missionen konfigurierbar, aber auch wiederverwendbar sein.

Einsatz bei Langzeitmissionen

Es ist für den Einsatz in der geostationären Umlaufbahn (GEO), die sich etwa 35.786 Kilometer über dem Äquator befindet, und darüber hinaus gedacht. „Die Kernenergie ist der Schlüssel zu ausgedehnten Langzeitmissionen", sagt Matthew Schmidgall, CEO von ExLabs.

Durch den Atomantrieb sollen vor allem lange Missionen ermöglicht werden, da die Kernenergie hohe und konstante Leistung liefere. Besonders um viel Gewicht transportieren zu können, sei die Antriebsart von Vorteil. Die Unternehmen geben an, dass damit eine Nutzlast von 5 Tonnen ermöglicht werden könne.

Forschung soll Hürden überwinden

Bisher gab es immer wieder Hürden für den Einsatz von Kernenergie im Weltall. Aktuell werden nur Radionuklidbatterien genutzt. Diese sind aber keine Reaktoren und haben ein schlechteres Masse-Leistungs-Verhältnis.

Bei Reaktoren gibt es Sicherheitsbedenken. Auch strenge Vorschriften und die technische Komplexität bremsen solche Vorhaben bisher. Die beiden Unternehmen wollen diese Hürden überwinden und investieren deshalb aktiv in die Forschung und Entwicklung von nuklear angetriebenen Raumfahrzeugen.

Dabei bekommen sie Unterstützung. Beispielsweise von der britischen Raumfahrtbehörde, die im Rahmen des National Space Innovation Program (NSIP) umgerechnet rund 5,7 Millionen Euro zur Verfügung stellte.

Um die Mikroreaktoren herzustellen, eröffnete Antares im Februar 2025 eine 128.000 Quadratmeter große Anlage in Torrance, Kalifornien. Die erste Mission mit dem nuklear angetriebenen Raumfahrzeug soll laut Angaben der Unternehmen spätestens im Jahr 2029 stattfinden.