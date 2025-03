Israel nutzt als erstes Land F-35 im Beast Mode

Das bestätigte die israelische Luftwaffe in einem Posting auf X. “Das Flight Test Center entwickelte in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin und dem F-35-Programm des Pentagons die Möglichkeit zur externen JDAM-Beförderung. Die israelische Adir ist die einzige F-35, die mit diesem Design Angriffe durchführen kann”, heißt es in dem Posting.

Israel hat als erstes Land die F-35 im sogenannten Beast Mode in Kampfeinsätzen geflogen. Um die Schlagkraft zu erhöhen, wurden JDAM-Lenkbomben unter den Flügeln der F-35 Stealth-Fighter montiert.

Beast Mode heißt im Grunde nur, dass Kriegsgerät mit voller Waffenbestückung unterwegs ist. Bei Stealth-Kampfjets werden dabei nicht nur die internen Waffenschächte gefüllt, sondern auch so viele Raketen und Bomben wie möglich an den Aufhängungen unter den Flügeln ( Hardpoints ) angebracht.

Zum Vergleich: Die übliche Waffenlast einer F-35B liegt bei 15.000 Pfund (6.800 Kilogramm). Britische F-35B sind außerdem mit Dummy-Raketen im Beast Mode testweise gestartet. Auch die US Air Force und Australien haben den Beast Mode in bestimmten Szenarien getestet.

Wenngleich Israel das erste Land ist, das den Beast Mode bei einer F35 im Kampf eingesetzt hat, haben ihn andere Länder zumindest getestet. So ist etwa eine modifizierte F-35B der USA von einem britischen Flugzeugträger gestartet. Sie ist im Beast Mode mit einer Waffenlast von 22.000 Pfund (knapp 10.000 Kilogramm) abgehoben .

Üblicherweise ist die Bewaffnung bei Stealth Jets, wie der F-35, intern gehalten, um die Stealth-Eigenschaften nicht zu gefährden. Das Flugzeug ist designt, um den Radarquerschnitt zu minimieren. Form und Material des Flugzeugs sind so gewählt, dass sie Radarwellen absorbieren oder zerstreuen, anstatt sie direkt zurückzusenden.

Wenn man nun Raketen oder Bomben außen montiert, kann man sich das so vorstellen, dass dieses Design stark modifiziert wird. Darum ist der Beast Mode in erster Linie für Einsätze gedacht, bei denen der Gegner nur über eingeschränkte Luftabwehrfähigkeiten verfügt. Wenn es kein modernes Luftabwehrsystem gibt, das die Jets angreifen kann, müssen sie auch nicht so gut versteckt werden.

Seit Oktober 2023 haben die israelischen F-35I viele Einsätze absolviert und an zahlreichen Missionen in verschiedenen Regionen teilgenommen, darunter Angriffe auf Ziele in Gaza, Libanon, Jemen und Iran. Die genauen Details der Einsätze, bei denen der Beast Mode verwendet wurde, bleiben jedoch unklar. Angesichts der Tatsache, dass Gaza etwa über kein modernes Luftabwehrsystem verfügt, wäre der Einsatz im Beast Mode zumindest naheliegend.