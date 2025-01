F-35 stürzt auf Stützpunkt ab, produziert gewaltigen Feuerball

In einem Video ist das dramatische Ereignis zu sehen. Der Pilot konnte sich glücklicherweise per Schleudersitz retten.

Am Dienstagnachmittag (28. Jänner 2025) kam es auf dem Militärstützpunkt Eielson in Alaska zu einem dramatischen Unfall. Eine F-35A trudelte vollkommen ohne Kontrolle senkrecht nach unten, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Dabei bildete sich ein gewaltiger Feuerball. Der Pilot konnte sich zuvor noch per Schleudersitz retten, ein Fallschirm ist auf dem Video ebenfalls zu sehen.