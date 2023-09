F-35 verschwindet, nachdem Pilot Schleudersitz ausgelöst hat

Eine F-35B ist nach dem Absprung des Piloten wohl in einem "Zombie-Zustand" weitergeflogen und ging verloren.

Es mag sich eigenartig anhören, aber die USA hat ein F-35B-Kampfflugzeug verloren. Am Sonntag musste sich ein Pilot nämlich über South Carolina per Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultieren lassen. Der fortschrittliche Tarnkappenjet konnte allerdings noch nicht gefunden werden, wie "The War Zone" berichtet.

Die F-35B hob am Sonntag mit einem zweiten Kampfjet vom Militärflughafen in Beaufort ab, der auch wieder sicher landen konnte. Aus noch nicht bekannten Gründen musste der Pilot des ersten Jets aber den Schleudersitz betätigen. Laut dem US-Verteidigungsministerium wurde die F-35B allerdings zuvor auf Autopilot geschaltet.