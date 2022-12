Nach Crash: Einige F-35 haben in USA und Israel Startverbot

Eine Fehlfunktion führte zum Absturz eines F-35 Kampfjets in Texas. Nun bleiben die Modelle am Boden.

Die israelische Regierung hat beschlossen, 11 ihrer F-35A-Kampfjets vorerst am Boden zu lassen. Grund dafür ist eine Fehlfunktion, die am 15. Dezember zu einem Absturz eines F-35B-Jets in Texas (USA) geführt hatte. Das berichtete die Jerusalem Post.

Bei einer Qualitätskontrolle der US-Luftwaffe war der Jet beim Absinken nach vorn übergekippt und drehte sich am Boden weiter in einer Rauchwolke. Der Pilot hatte sich mit dem Schleudersitz aus dem Flieger katapultiert. Die Ursache ist noch ungeklärt.