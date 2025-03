VW präsentiert Elektro-Kleinwagen für 20.000 Euro

Noch handelt es sich beim ID.Every1 um ein Konzept. Die Serienversion sollte der Studie aber ziemlich ähnlich sein. Allerdings wird der Elektro-Kleinwagen erst 2027 auf den Markt kommen. Bis dahin könnte sich also doch noch einiges ändern.

Reichweite und Motor

Volkswagen bezeichnet den ID.Every1 als direkten Nachfolger des kleinen VW Up. Mit einer Länge von 3,88 Meter ist er um 30 Zentimeter länger als der frühere Up, aber kleiner als ein Polo. In der Breite misst das kommende E-Auto 1,88 Meter, der Kofferraum fasst 305 Liter.

Das Konzeptfahrzeug wird von einem neu entwickelten Elektromotor mit einer Leistung von 70 kW (95 PS) angetrieben. Die Reichweite liegt bei mindestens 250 Kilometern, wie es in einer Presseaussendung heißt. Mit welchen Akku- und Motor-Varianten der ID.Every1 auf den Markt kommt, wird sich zeigen.

